Bundesrat Berset (44) präsentiert seine Lieblingsmusik: Sound of Bundeshaus

Alain Berset ist als Kulturminister der Frontmann der Schweizer Musikförderung. Doch nicht erst seitdem er Anfang 2012 Bundesrat wurde beschäftigt ihn die Musik, sondern schon sein ganzes Leben lang.

Musik sei schon immer ein Teil seines Lebens gewesen. Als Fünfjähriger hat er in einem gemischten Chor gesungen und angefangen, Klavier zu spielen. «Zuerst viel klassische Musik. Das hat viel zu meiner persönlichen Entwicklung beigetragen und mir die Welt eröffnet», sagte er einst.

Als junger Erwachsener besuchte er dann gerne Konzerte und organisierte auch welche – etwa jene der Band Young Gods im «La Spirale» in Freiburg. Klavier spielt der SP-Bundesrat bis heute. «Und ich höre so oft ich kann Musik», so der 44-Jährige. Nicht nur in der Freizeit und nun über die vergangenen Weihnachtstage, sondern auch bei der Arbeit. «Wenn ich Dossiers studiere, läuft meistens Musik in meinem Büro.»

Ein bunter Mix aus sechs Jahrzehnten Musik

Rund 6000 Titel hat er auf seinem iPhone gespeichert. Viel Jazz und Electronica. Aber nicht nur: Berset hört Musik aus verschiedensten Stilrichtungen: Hip-Hop, Singer/Songwriter, Electro, Balladen und Pop. BLICK hat deshalb den Innenminister gebeten, eine Playlist von Bands und Songs zusammenzustellen. Herausgekommen ist ein bunter Mix aus sechs Jahrzehnten.