Das meint BLICK zum Ende des Schreckensjahrs 2016: Das Gute braucht uns!

Die Wirklichkeit kennt kein Erbarmen mit der Sehnsucht des Menschen. «Ich wünsche mir, dass unser Land wieder so wie vorher wird.» Diesen Satz sagte kürzlich eine Syrerin, die seit Jahren in der Schweiz lebt. Sie wünscht sich Assad zurück und mit ihm ihr früheres Leben. Dabei hat es den guten Herrscher ihrer Erinnerung nie gegeben. Baschar al-Assad war ein Sicherheitsgarant für wenige, aber er ist ein Fluch für viele. Erst recht wird es ihre Heimat «so wie vorher» nie mehr geben.

Das syrische Leid, die geopolitischen Folgen und die einhergehenden Flüchtlingsdramen gehören zum Schwarz, das dieses Jahr so dunkel gefärbt hat. Kriege, Terror, Tragödien, Katastrophen überall. Dazu verhärtete Fronten und Anstandsvergessenheit im eigenen Land. 2016 – ein Schreckensjahr.

Als solches wurde freilich schon 2015 bezeichnet und manches Jahr zuvor. Die Queen nannte, vornehm auf Lateinisch, das Jahr 1992 ein «annus horribilis». Aus eher banalen Gründen wie den üblichen Zerwürfnissen in solchen Familien und einem Brand auf Schloss Windsor. Was schrecklich ist, bestimmt immer auch der persönliche Massstab.

Verklären, dramatisieren, fürchten

Dennoch gibt es eine gemeinsame Wahrnehmung. Schreckensjahr 2016. Nun hoffen wir alle, dass das Sperrfeuer des Negativen allein durch den Datumswechsel aufhört. Und wissen, dass das eine naive Vorstellung ist. Kinder halten die Hände vor die Augen und meinen, man sehe sie nicht.

Wir haben den Hang, die Vergangenheit zu verklären, die Gegenwart zu dramatisieren und die Zukunft zu fürchten.

Müssen wir die Zukunft fürchten? Ja, wenn es etwa darum geht, ob als Märtyrer verbrämte Kalifat-Killer 2017 weiter morden. Versager auf Erden, Helden im Himmel. Solange der Islam gescheiterten jungen Männern freie Fahrt ins Jungfrauen-Bordell offeriert; solange eine Religion Minderwertigkeitskomplexe mit gewalttätigem Überlegenheitswahn kompensiert; solange aufgeklärte Muslime ohne Einfluss und Durchschlagskraft sind – so lange wird die Niedertracht im Namen von etwas Höherem ihr Leid verbreiten.

Wutbürger sind zu faul, Mutbürger zu sein

Müssen wir die Zukunft fürchten? Vielleicht. Trump, Putin, Erdogan, Le Pen gehören zu den Mächtigen, die absehbar das neue Jahr prägen werden. Hoffnungsträger sind sie für jene, die sich nach dem «so wie vorher» sehnen, nach dem «great again». Für die andern sind sie Horrorgestalten.

Und trotzdem: Zukunft ist nicht dazu da, sich vor ihr zu fürchten. Der Mensch hat im Unterschied zu anderen Lebewesen die Fähigkeit, sich Zukunft überhaupt vorzustellen. Und was man sich vorstellen kann, kann man auch beeinflussen.

In der Schweiz können wir das in besonderem Mass tun. Wir haben die individuellen Freiheiten, so zu leben, wie wir wollen. In einem Staat, dessen Funktionieren wir wesentlich mitbestimmen. In einem Wohlstand, der Entfaltung ermöglicht. Wer in der Schweiz ein frustrierter Wutbürger ist, ist zu feige oder zu faul, ein Mutbürger zu sein.

Das Gute kommt nicht von selbst

Klar, wer im Wohlstand lebt, bangt stets darum, ihn zu verlieren oder davon abgeben zu müssen. Doch Wohlstand ist, wenn man sich das Privileg vor Augen führt, eine Verpflichtung zu Optimismus. Wer soll an das Bessere glauben und befreit von materiellen Nöten sich dafür einsetzen, wenn nicht die, denen es gut geht?

Mit Optimismus ist nicht gefühliger Zukunftsglaube gemeint. Aber pragmatische Zuversicht könnte eine passende Haltung für 2017 sein. Sie will nicht zurück zum «so wie vorher», sieht die Gegenwart nicht als Jammertal und erstarrt nicht vor dem Neuen. Im besten Fall trägt sie dazu bei, das Neue zum Besseren zu formen.

Schlimme Ereignisse kommen von allein. Für gute muss man selbst etwas tun.