Die Party-Profis Seigi & DJ Muri: Neues für Männer und viel Musik

Muri: Wir waren gestern an der Messe, die Männerherzen höher schlagen lässt, und können bestärken, dass sich der Besuch wirklich lohnt. Aber Achtung, die «Man’s World» ist neu in Oerlikon gleich hinter dem Bahnhof in der Stage One Event Hall. Top Event.

www.mansworld.com.

Da in Zürich spannende und frische Locations für Clubs rar geworden sind, oder ihnen von den Behörden viele Steine in den Weg gelegt werden, versuchen motivierte Veranstalter bestehende Lokalitäten neu zu lancieren. Babette heisst der Versuch, das ehemalige Café Gold an der Langstrasse neu zu beleben. Techno soll es geben, und wir wünschen diesem Versuch viel Erfolg.

Seigi: Tanzbericht aus den Bergen für die Anhänger/-innen von sehr guter ­elektronischer Musik: Am 18. und 19. Februar findet in der Jatz-Hütte auf dem ­Davoser Jakobshorn die Jatz-Love statt mit einem satten DJ-Line-up auf 2650 Metern über Meer.

www.jatzhuette.ch.

Noch mehr elektronische Musik bietet das Arosa Electronica Festival vom 12. bis 19. März. Viele gute DJs in der wunderbaren Bergwelt.

www.arosaelectronica.ch.

Das Kaufleuten (ZH) hat eine neue Donnerstagnacht. Kein House, kein Techno, kein Hip-Hop, sondern Elektro Swing. Tanzbare, um nicht zu ­sagen lüpfige Musik. Und es kostet keinen Eintritt. Die Sanapa, ebenfalls im Kaufleuten, kostet keinen Eintritt und wird immer populärer. Für uns die beste Samstagnachmittags-Party. Der Katakombe Club in Tägerwilen (TG) hat auch immer wieder schöne ­Line-ups zu bieten. Am Samstag sind die stadtberüchtigten Animal Trainer zu Gast.

Muri: Irgendwie haben es die Schweizer Medien noch nicht richtig mitbekommen: Die Schweiz hat eine Grammy Nomination. DJ Jamie Lewis wurde für seine Mitarbeit am letzten Album von Prince nominiert. Wir freuen uns, dass er vor den Grammys nächste Woche – heute Freitag – an der Kauf-House Nacht bei uns im Kaufleuten auflegen kommt. Meine Gigs: heute mit Dani Koenig und Jamie Lewis an der Kauf-House Nacht, Samstagmittag an der Sanapa, und die Überdosis Musik hole ich mir Samstagnacht an der Overdose Party im Nordportal in Baden.

Viel Vergnügen!