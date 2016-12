Das Spiel: Drei Powerplay-Tore und ein herrlicher Treffer durch Perttu Lindgren machen für die Davoser die Shorthander-Führung der Weissrussen wieder vergessen. Zwischenzeitliche 4:1-Führung! Damit halten sich die Bündner in der Spur, sie müssen das Spiel mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen für die direkte Halbfinal-Quali. Doch die Weissrussen lassen sich nicht einfach abspeisen. Dank Davoser Unkonzentriertheiten kommen sie wieder auf 3:4 ran. Dass die Bündner aber in zwei doppelten Unterzahlen kein Tor kassieren, haben sie ihrem Leihgoalie Melvin Nyffeler (von Kloten) zu verdanken, der seinen ersten Ernstkampf seit einem Monat bestreitet! Er hält dem HCD den Sieg fest – dank dem die Bündner die Gruppenphase als Gruppenzweite abschliessen. Somit hat die Del-Curto-Truppe am Donnerstag die Chance, gegen Yekaterinburg (20.15 Uhr) in den Halbfinal einzuziehen.

Der Beste: Pawlowitsch (Minsk). Dann zur Stelle wenns wichtig ist.

Die Pflaume: Corvi (Davos). Nicht sein Abend. Vertändelt den Puck vor dem eigenen Tor vor dem 2:4-Anschlusstreffer, später schiesst er ihn noch auf die Tribüne. Mit dem 5:3-Tor macht er es halbwegs wieder wett.