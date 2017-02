Zähneputzen direkt nach dem Essen? Die grössten Zahnpflege-Mythen

Eine Minute Zähneputzen reicht

Falsch! Morgens wie auch abends sollten Sie mindestens drei Minuten in die Zahnpflege investieren. Denn so lange dauert es ungefähr, bis beim Putzen alle Plaque von den Zahnoberflächen entfernt wurden. Die in der Zahnpasta enthaltenen Substanzen, wie zum Beispiel Fluroid, müssen eine gewisse Zeit einwirken. Vorallem am Abend ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen, da die Zähne über Nacht am besten regenerieren können.

Milchzähne müssen nicht gründlich geputzt werden

Falsch! Auch wenn Milchzähne ausfallen, müssen sie gepflegt werden. Zweimal täglich mit einer Babyzahnbürste und einer kleinen Menge Kinderzahnpasta. Schäden an den Milchzähnen können nachhaltige Folgen haben. Durch Karies kann die Zahnkrone der bleibenden Zähne geschädigt werden.

Kaugummis ersetzen das Zähneputzen

Falsch! Kaugummikauen sollte vielmehr als eine zusätzliche Pflegemassnahme angesehen werden. Natürlich nur, wenn es sich um zuckerfreie Kaugummis handelt. Durch das Kauen wird die Speichelproduktion angeregt, wodurch der Zahnschmelz gehärtet und schädliche Säuren neutralisiert werden. Empfehlenswert sind spezielle Zahnpflegekaugummis.

Schwarztee schädigt die Zähne

Falsch! Schwarztee und diverse andere Teesorten verfärben zwar die Zähne, allerdings lassen sich diese Verfärbungen ohne grossen Aufwand wegpolieren. Schwarztee kann sich sogar positiv auf unsere Beisserchen auswirken. Er enthält Fluorid, welches den Zahnschmerz härten soll.

Direkt nach dem Essen Zähneputzen!

Falsch! Zwar sollten wir unsere Zähne nach dem Essen putzen, aber nicht unmittelbar danach. Vorallem, wenn es Obst zum Dessert gab. Durch die Säure von Früchten und Fruchtsäften wird der Zahnschmelz weich, und kann beim Putzen angegriffen werden. Deswegen sollten wir nach dem Essen mindestens eine halbe Stunde warten, bis wir die Zähne putzen. So lange braucht der Speichel, um die Säure im Mund zu neutralisieren.

Ein Apfel ersetzt die Zahnbürste

Falsch! Zwar sind Äpfel gesund, sie enthalten aber oft Säure, die den Zahnschmelz angreifen und Fruchtzucker, aus dem Säure im Zahnbelag gebildet wird. Auch hier gilt, 30 Minuten nach dem Verzehr eines Apfels schön gründlich die Zähne putzen.

Schöne Zähne sind gesunde Zähne

Falsch! Ein weisses Lächeln steht für Gesundheit und Schönheit. Doch leider trügt der Schein oftmals. Zahnfleischentzündungen und Karies sind häufig schwer zu erkennnen. Karies beispielsweise entsteht bei unzureichender Mundhygiene. Bei der Zahnpflege sollte man darauf achten, die Zahnzwischenräume mit Hilfe von Zahnseide nicht zu vergessen.

Man kann nicht oft genug bürsten

Falsch! Wer mehrmals täglich seine Zähne putzt, riskiert damit, Zahnschmelz ab zu schrubben und schadet somit seinen Zähnen. Zwei bis drei Mal täglich reichen vollkommen aus.