Willkommen im neuen Pendlerjahr! Ich wünsche euch selbstverständlich ganz vieles, was man so wünscht: Gesundheit, Liebe, gutes Wetter und noch bessere Laune. Ganz besonders wünsche ich euch aber nicht dieselbe Frau als Sitznachbarin, die gerade noch neben Blick am Abend-Leserin Nicole gesessen hat. Denn die, ihr werdet es gleich sehen, ist eine Herausforderung auch für noch so erfahrene Pendlerinnen und Pendler. Sie hatte sich kaum neben Nicole gesetzt, als sie einen 2-kg-Becher Erdbeerjoghurt aus ihrer Einkaufstasche holte. Aus diesem Topf schlürfte sie nun ihren Snack. Mit Betonung auf «schlürfen», denn sie hob den Becher an wie einen Kelch. Im Drei-Sekunden-Takt. Und dazu erzählte sie am Telefon jemandem von ihren Zimtsohlen. Und dass es seither viel besser gehe mit den Schweissfüssen. Einige Minuten später löffelte sie Pesto direkt aus dem Glas und da dafür zwei Hände von Vorteil sind, telefonierte sie mit Freisprechanlage. Nicole hätte diese Joghurt-Pesto-Frau als Zumutung empfinden können. Keine Spur. Sie nahm die Frau, die in ihrer Blase das alleinige Ziel hatte, die Bedürfnisse zu befriedigen, als Training für bedingungslose Nächstenliebe im öffentlichen Verkehr.