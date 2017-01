Im Interregio von Aarau nach Winterthur. In meinem Kopf kreisen diverse Verpflichtungen, die ich ständig auf meiner imaginären To-do-Liste hin- und herschiebe. Arbeit X bis Ende Monat abgeben, Aufgabe Y rechtzeitig anpacken, Text Z nochmals überarbeiten, der alten Schulfreundin endlich das Geschenk zur Geburt ihres Sohnes schicken, die fünf Säcke gewaschene Kleider zusammenlegen. Ach, durch das Drehen im Kopf werden es nicht weniger Tasks, im Gegenteil. Dann sehe ich ihn: einen kleinen Jungen, wohl knapp jährig, in orange-weiss geringelten Strumpfhosen und einem dicken Wollpulli. Während seine Mutter im Zweierabteil sitzt, steht er zwischen Sitz und vorderer Rücklehne und vergnügt sich mit einer zerknüllten Zeitung, welche die Mutter für ihn ins Aufbewahrungsnetz an der Lehne gesteckt hat. Er steht auf wackligen Beinen und klaubt konzentriert die zerknüllte Zeitung aus dem Netz. Kaum hat er einen Fetzen Zeitung ergattert, steckt die Mutter ihn wieder rein – und der Kleine beginnt wieder von vorne. Er strahlt, er gluckst, er ist selig – fast 71 Minuten lang. Nochmals Baby sein, das wärs. Ein Vermögen würde ich dafür geben, um meine To-do-Liste gegen seinen Zeitungsspass einzutauschen.