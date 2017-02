Vollbremsung

Wer sich nicht festhält, gerät arg ins Schleudern. Zwei Peperoni purzeln aus meinem Poschtisack. «Gopferteckelnomal, sind Sie eigentlich total bescheuert,» schreit der Busfahrer aus dem geöffneten Fenster. Draussen im Regen steht auf der Verkehrsinsel eine Velofahrerin. «Mit em Velo über de Fuessgängerstreife fahre? Spinned Sie eigentlich?» Die Sünderin sagt etwas. Hören kann ich sie nicht. Er scheint nicht mit ihr einverstanden zu sein: «Nei, wäg ihne han ich müese e Vollbrämsig mache und mini Lüüt hinedrin wäred fascht ufd Schnurre gheit! Gahts eigentlich no?» Er ist ausser sich. Sie bewegt wieder unhörbar den Mund. «Wänn Sie d’Kaputze abegnoo hetted und Ihres Velo gschtosse hetted, hett ich Ihne ja sogar no de Vortritt gla! Aber das isch ja ächt nöd zum glaube!», zetert er weiter. «Schöne Tag!», ruft er ihr noch zynisch hinterher, dann schliesst er das Fenster. «Isch bi Ihne da hine alles in Ornig?», fragt er in den Passagierraum. Einige wenige rufen «Ja, alles gut». Niemand klatscht. Dabei hätte dieser emotionale Ausbruch im Dienste der Passagiersicherheit eigentlich einen tosenden Applaus verdient. Und ein paar Baldriantröpfli für die Nerven.