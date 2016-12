VIP, VIPPER, am vordersten

Übermorgen Weihnachten, dann Silvester und – so Gott will – schon bald das erste Skivergnügen in den Bergen. In der weissen Arena sind die Schrecken der Welt für eine Weile weit weg. Und das ist gut so. Ganz sorgenfrei ist der Winterspass allerdings nicht. Denn der Dichtestress bei den Bergbahnen, am Lift und in den Restaurants vergällt manchem die gute Stimmung. Und schon schreckt eine neue Idee das republikanische Herz des Schweizer Skifans. Der ägyptische Unternehmer Samih Sawiris rügte kürzlich ein alt hergebrachtes Recht: Vor dem Skilift sind alle gleich. Für Sawiris ist diese Egalité im Schlangestehen ein Ärgernis. Für die Reichen dieser Welt, die in sein Luxusresort Andermatt investieren, will er am Lift mit VIP-Korridoren eine Zweiklassengesellschaft einführen. Wer sich einen VIP-Pass leisten kann und will, hätte am Skilift frei Vorfahrt. Die Normalos könnten sich weiterhin im Pulk drängeln und mit säuerlichen Blicken den Privilegierten hinterherschauen, die vorne reinschlüpfen dürfen. Vorsicht, Herr Sawiris, auf solche Ideen reagiert die Schweizer DNA höchst allergisch.