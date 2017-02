Nur Sex und Drugs sucks!

Ayahuasca, Koks, Speed, MDMA. Er hat schon alles erlebt. Weed? Ein Klacks. Haschöl sei der deepe Shit, der ihn auf der Reise zu sich ein grosses Stück weitergebracht hat. «Sex auf Drogen, das ist eine andere Liga», sagt er. Marco und ich kennen uns seit knapp einer halben Stunde. Face to face zumindest. Auf Tinder war er vielversprechend, kreativ, witzig, selbstironisch. Das ist er in dieser schummrigen Bar nicht. Seine «zufälligen» Berührungen fühlen sich unangenehm an, sein Gelabber ist mir zuwider. Ich will weg. Das sag ich auch. Er überhörts. Ich wiederhole mich. Jetzt hält er kurz inne. Ob ich sicher sei. Ich könne gerne noch zu ihm kommen. Auf ein Jointli. Und biz mehr. Zwinker. Dass ich weder rauche noch sniffe oder sonst was Ähnliches mache, negiert Marco. Sein SMS beweists: «Morn chli Sex, Drugs & Rock ’n’ Roll?» Aber Achtung: «Nur Sex. Kei Beziehig. Easy, peacy, Züri-Style. You know.» I don’t know. Mehr noch: I don’t want.