Zu geil für meine Welt

Mit Oliver verbinde ich eine Hassliebe. Ihn liebe ich auf den ersten Tinder-Blick, mich hasse ich für meine Unbeholfenheit. Er, dunkle Haare, Bart, ein Lachen zum Niederknien. Der kriegt mein Superlike. Wir matchen. Die ersten paar Nachrichten sind etwas harzig. Ich bleibe trotzdem dran. Diese Augen! Diese Haare! Dieses Lachen! Wir verabreden uns für Freitagabend. Während ich meine Wimpern tusche, überkommt mich Panik. Ich sage ab. Mein innerer Sauhund schreit mir ins Ohr, der potenzielle Sexgott spiele in einer anderen Liga. Feigling! Am Samstag gibts kein Zurück. Wir treffen uns in einem Spunten. Ich staggele. Er lächelt. Wir trinken. Zwei Stunden später liegt der erste Kuss in der Luft. Da bleibt er auch. Weil ich Totsch abhaue. Auf dem Heimweg lasse ich mir zur Strafe von Whitesnake direkt ins Gewissen singen: «And here I go again on my own, going down the only road I’ve ever known. Like a drifter, I was born to walk alone …!»