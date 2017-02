Finanzelite gegen Volk – Teil 2

Bei der Reform der Altersvorsorge geht es darum, den Umwandlungssatz und damit die Pensionskassenrenten zu senken – und dafür einen Ausgleich zu schaffen. Zwei Varianten stehen zur Diskussion: Die Linke fordert 70 Franken mehr AHV. Die Rechte will die Eintrittsschwelle für Pensionskassenbeiträge senken. Das sei sozial für teilzeitarbeitende Frauen. Vor allem aber ist es gut für die Finanz-Versicherungslobby. Sie könnten so jährlich etwa 350 Millionen zusätzliches Sparkapital anlegen. Bereits jetzt verwaltet sie über 700 Milliarden und verdient damit rund 6 Milliarden jährlich. Zusätzlich will die Lobby mehr sogenannte «alternative» Anlagen zulassen, die nur von Spezialisten verwaltet werden dürften. Das soll angeblich höhere Erträge generieren, bringt aber vor allem mehr Gebühren ein. Wenn die Schweiz aber eines nicht braucht, dann zusätzliche Ersparnisse. Bereits heute generiert die 2. Säule jährlich gut 40 Milliarden netto. Das allein ist gut viermal so viel, wie die eigene Wirtschaft zum Investieren zusätzlich braucht. Der Rest dämpft den Konsum, treibt die Immobilienpreise hoch und mästet die Finanzindustrie.