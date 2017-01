Budapest bei Nacht

Regen in der Dämmerung. Die Sonne beugt sich demütig und gibt den Himmel frei für tausende von Lichtern, die das Hässliche verdecken, das Schöne erstrahlen lassen. Schnelle Schritte donnern über weissen Marmor, steigen in die güldene Maschine, trippeln nur noch, schwanken leicht, spüren einmal mehr das Nachbeben des Brandys. Palinka nennt man das Elend hier. Zwetschge, Kirsche, oder Aprikose? Würgegeräusche aus dem Badezimmer werden zur Titelmusik des wolkenweichen Paradieses. Im Fernsehen schiessen sich Langläufer ins Ziel, die Wanne ist voll. Der Bus schaukelt. Halb zwei Uhr morgens. Halb drei. Zeit, aufzustehen. Zeit, tanzen zu gehen. Palinka, Palinka! Gemischt mit Absinth. Keine schlechte Sache. Aber eine tückische. Endlose Treppen testen unseren Willen, ein schwarzweisser Tunnel führt zum Ziel. Siehst du das Licht? Palinka, Palinka, ruft sie ein letztes Mal. Dann sterben wir in einer endlosen Fahrt durch die Pampa. Budapest, mein Herz bleibt da.