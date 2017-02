Unreligiös fasten

Am kommenden Mittwoch ist Schluss mit dem Karneval. Der Aschermittwoch markiert den Beginn der vierzigtägigen Fastenzeit bis Ostern. Asche aufs Haupt war Zeichen der Umkehr. Besinnung auf Lebensweg, eigenes Tun und seine Folgen lehrten die biblischen Propheten und lasen ihrer Gesellschaft so die Leviten. Muslime feiern das Fasten im Ramadan bis in die Gegenwart als Gemeinschaftserlebnis. Für Christen findet heute Fasten religiös eher im Privaten statt. Dabei ist es höchste Zeit, das Fasten zu globalisieren. Unsere Länder, Städte und Staaten können nicht unendlich wachsen. Wir aber haben ein Wirtschaftssystem installiert, das nur bei flottem Wachstum funktioniert und einen annähernd friedlichen Interessenausgleich zulässt. Es ruiniert dafür das Klima und dezimiert die Artenvielfalt, produziert jährlich 80 Millionen mehr Menschen und alimentiert 1810 Milliardäre. Mit Raubbau an der Natur und Hoffnungslosigkeit unter den Menschen werden wir alle unsere Humanität und Zukunft verlieren. Fastende Christen werden wacher und orientieren sich am Prophetenwort: «Lernt Gutes tun, sucht das Recht, weist den, der unterdrückt, in seine Schranken, schafft den Waisen und Witwen Recht!»