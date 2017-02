Gmail sagt dem Newsletter Tschüss

Wenn das Versenden nerviger Newsletter Geld kosten würde, wären unsere Postfächer wahrscheinlich nicht immer so gut mit solchen Mails gefüllt. Wer Gmail nutzt, hat einen Vorteil. Newsletter, welche man nicht möchte, oder auch sonst nervige Post, kann man in den Spam-Ordner schmeissen. Gmail lernt dazu und kategorisiert diese Nachrichten später automatisch in diesen Ordner. Und das Beste: Gmail fragt euch noch, ob es euch von diesem Newsletter abmelden soll. Ohne Besuch einer Abmeldeseite.