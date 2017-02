Was erwartet uns im Smartphone-Jahr 2017?

Noch ist das Jahr jung, die Smartphone-Hersteller haben ihre neuen Top-Geräte noch nicht präsentiert. In ein paar Wochen, auf dem Mobile World Congress, wird sich dies ändern. Doch was können wir in diesem Jahr neben besserer Kamera und Leistung erwarten? Wahrscheinlich werden bei allen Herstellern die Bildschirme grösser und decken somit die ganze Frontseite ab. Der Home-Knopf wird damit in den Bildschirm integriert und der Fingerscanner kommt auf die Rückseite des Smartphones.