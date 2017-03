Was ist eigentlich dieser Mobile World Congress?

Seit Samstag liest man viel über neue Geräte von Samsung, Huawei, Nokia und Co. Die grössten Techfirmen sind dafür in Barcelona am Mobile World Congress, der grössten Messe Europas, an der jedes Jahr neue Smartphones, Tablets, Software usw. präsentiert wird. Abgesehen von Apple sind alle Big Player vertreten. Dieses Jahr ist 5G das Hauptthema, das in einigen Jahren 4G ablösen wird. Durch die Präsentationen der Smartphones wurde die Messe beliebt.