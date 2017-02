Wenn Freunde auf Facebook nur Fake sind

Zurzeit wimmelt es auf Facebook wieder von Freundschaftsanfragen, bei denen es definitiv nicht um Freundschaft geht. Viele der Anfragen kommen von Frauen, welche sich etwas aufreizend präsentieren und ganz in der Nähe wohnen. Oft suchen diese in ihren Posts nach einer Sexbekanntschaft. Sagt man zu, so wird man bald für einen Webcam-Chat angefragt. Die Bilder aus diesem Chat werden schliesslich zur Erpressung eingesetzt. Deshalb ist derzeit Vorsicht geboten. Nicht blind alle Anfragen annehmen.