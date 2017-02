Normen – eine(r) für alle

Klingt nach sterbenslangweiliger Kolumne?

Zugegeben, die ISO-Richtlinien lesen sich so spannend wie der Duden. Unterschätzen darf man sie nicht, denn sie sind wie eine universelle Sprache der Wirtschaft: Dank Normen passen uns Jeans, die wir – ohne zu probieren – auf anderen Kontinenten bestellen. Benutzen wir Sonnencreme mit Faktor 50, ist das Risiko, am Ende des Tages wie ein Hummer auszusehen, klein. Leider sind Normen eine freiwillige Angelegenheit. Das ist mühsam und teuer. Wenn Sie Ihren Föhn auf Reisen mitnehmen wollen, haben Sie oft ein Problem mit den Steckern. Schuko, deutscher Standard, ist weiter verbreitet als unsere Schweizer Norm – aber auch die Deutschen müssen fleissig Adapter kaufen. Im digitalen Zeitalter nervt vor allem der Dschungel der verschiedenen Natel- und Tablet-Netzstecker und Ladekabel. Einer/eines für alles wäre perfekt – unter vielen Aspekten. Die EU und der Schweizer Gesetzgeber wollen, dass das ab Sommer 2017 Realität ist. Ich bin gespannt, was daraus wird. Sinnvolle, einheitliche Normen sind ein Erfolgsfaktor in unserer komplexen, globalen Welt. Avanti!