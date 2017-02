In Zukunft die Bahn, so hat einmal ein Werbeslogan gelautet. Wahrscheinlich wurde dafür geworben, dass entsprechend in die Bahn investiert werden sollte. Doch können wir in die Zukunft schauen? Das ist etwas vom Schwierigsten, obwohl zahlreiche Auguren uns immer wieder weismachen wollen, wie die Zukunft aussehen wird. Auch die in der Mobilität. Und jeden Morgen, wenn ich im Zug bin, sitzen ganz viele Leute um mich herum, so, wie das schon in den letzten Jahren war und so, wie es wohl auch in Zukunft sein wird. Was sich verändert hat, ist nicht, dass wir fahren, sondern was wir dabei tun. Und im Zug haben sich die Leute schon immer unterhalten, die Zeitung gelesen, sich ausgeruht oder ganz einfach gearbeitet. Nur tun wir vieles davon heute elektronisch. Das wäre sie dann, die Zukunft. Oder doch nicht? Werden wir weniger unterwegs sein? Werden wir nicht mehr unterhalten werden wollen? Das glaube ich nicht. Und gerade habe ich einen Werbespot für ein selbstfahrendes Auto gesehen, wo ganz enthusiastisch dafür geworben wurde, was man denn alles tun kann, wenn man sich nicht mehr auf das Fahren konzentrieren muss. Sie erraten es: Die Zeitung lesen und arbeiten. Ah ja? Das tun wir im Zug schon lange und werden es wohl auch in Zukunft tun.