Der Teufel als Helfer

Der Fürst der Hölle hat in der Literatur schon einige Aufwertung erfahren. Vollends rehabilitiert wird er jetzt im Fernsehen. Hier begegnen wir ihm als smartem Nightclub-Betreiber mit Dreitagebart in Los Angeles, dargestellt vom walisischen Schauspieler Tom Ellis («Lucifer», neue Serie auf Pro 7). Er hat nichts Verstörendes. Im Gegenteil: Statt uns zum Abfall vom lieben Gott zu verführen, verfolgt er Abgefallene und bringt sie als Freund und Helfer der Polizei zur Strecke. Ihn langweilt es nämlich, immer nur den Gefängniswärter in der Unterwelt zu geben; er findet es spannender, sich seine Kundschaft in der Oberwelt gleich selber zu holen. Mit Charme und Fertigkeiten, die einem übernatürlichen Wesen eigen sind. Ein Priester immerhin bekreuzigt sich spontan, als er seiner ansichtig wird. Und eine Ahnungsvolle sagt: «Ich mache mir Sorgen, dass die Menschen auf dich abfahren.» Warum Sorgen? Dieser Teufel meint es doch nur gut mit uns.