Vergnügtes Arosa

Vielleicht wäre der Name Hans Gmür noch erwähnenswert gewesen, des gebürtigen Bündners, der mit seiner Mundart-Fassung des Dalida-Songs «Gigi l’Amoroso» die Hymne von Arosa schuf. Aber mit Ines Torelli, die sie aus der Taufe hob und heute in Kanada lebt, war man transatlantisch verkabelt. «SRF bi de Lüt: Winterfest» brachte ganz Arosa, winterfest unter Zipfelmützen, auf die Strasse und feierte ein touristisches Alpineum. Was wäre der Ort ohne Gigi, den Skilehrer? Und, seit 25 Jahren, das Humor-Festival? Im Jahr 1850 gerade mal 30 Einwohner, und seither alles Eingewanderte. Darunter ein Tamile, der den Aroser Schlitten baut, in der Trachtengruppe aktiv ist und perfekt das heimische Idiom beherrscht. Ein Schmelztiegel, der schon wieder mit drei entzückenden Schwestern, die im Damen-Team der ZSC Lions Eishockey spielen, Kräfte ins Unterland entsendet. Eine höchst vergnügliche Show. Chapeau, respektive Zipfelmütze!