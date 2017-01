Prügelnde Priester

Darf die erzkatholische Piusbruderschaft, was islamischen Ultras – Gott sei Dank – verboten wird? Aus dem islamischen Kindergarten in Volketswil ZH wird nichts. Das Bundesgericht bestätigte ein Verbot. Privatschulen müssen die Normen einer pluralistischen Gesellschaft vermitteln. Die Kindergärten, Volks- und Sekundarschulen der umstrittenen Piusbruderschaft sind dagegen in Wangs, Oberriet, Wil (jeweils St. Gallen), in Riddes VS, in Villars-Tiercelin VD und Luzern behördlich abgesegnet (gemäss Infosperber). Die Pius-Bruderschaft ist nicht nur mit dem Holocaust-Leugner Williamson in Verruf geraten. In Deutschland berichten Medien immer wieder über prügelnde Pädagogen. 2006 verfügte ein CDU-Kultusminister «wegen körperlicher Züchtigungen» die Schliessung einer Schule in Saarbrücken (FAZ). «Spiegel Online» dokumentierte im Frühjahr 2016 pädophile Übergriffe. Der Orden erklärt Atheismus, Freimaurerei, Pornografie, Empfängnisverhütung, Abtreibung, Gleichberechtigung und Homosexualität zu Todsünden. Wo bleiben die Behörden, wo die pluralistische Gesellschaft? Sind katholische Schüler in unserem Land Gehirnwäsche und Gewalt ausgesetzt? Sind sie Freiwild?