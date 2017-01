Die Welt von ... Coach

Mit der Sängerin und Schauspielerin will sich die Traditionsmarke wieder neu erfinden. Sie wurde schon 1941 gegründet, in einem Loft in Manhattan, als Familienbetrieb mit sechs Arbeitern. Man fertigte Börsen und Brieftaschen aus Leder. Die Taschen sollten so weich wie gebrauchte Baseballhandschuhe sein. Die Firma war in den USA erfolgreich, doch erst 1979 machte CEO Lew Frankfort die Marke weltberühmt. Coach wurde bekannt als Produzent von Luxus-­Lederaccessoires, die sich auch normale Leute leisten konnten. In den 90er-Jahren verlor der Name jedoch an Glamour. Die Taschen mit dem Kutschenlogo landeten in amerikanischen Outlets und auf vielen Wühl­tischen. Seit 2013 bringt aber Stuart Vevers (43) als Kreativdirektor frischen Wind. Unter seiner Führung gelang der Sprung zur begehrten Kleidermarke. Neben Selena Gomez sind auch Chloë Grace ­Moretz (19) und Emma Roberts (25) grosse Fans.