Finanzthriller «Billions»: Machtkämpfe an der Wall Street

Mit seiner Rolle als möglicher Schläfer-Terrorist in «Homeland» wurde Damian Lewis zum Star. Inzwischen läuft die US-Agentenserie in der sechsten Saison, doch Lewis ist seit seinem Leinwand-Tod am Ende von Staffel 3 nicht mehr dabei. Sein neues Betätigungsfeld ist die Wall Street. In «Billions» spielt der rothaarige Brite den ehrgeizigen Hedgefonds-Manager Bobby Axelrod, der brutal ausgebootet wurde. Nun will er sich an seinem Erzfeind, dem gerissenen Staatsanwalt Chuck Rhoades (Paul Giamatti), rächen. Obwohl die beiden angeschlagen sind, geben sie nicht auf, bis der eine den anderen besiegt hat.

Staatsanwalt Chuck wird wegen seiner unorthodoxen Methoden zudem vom FBI observiert und avanciert immer mehr vom Jäger zum Gejagten. Seine Frau Wendy fühlt sich unterdessen sowohl von ihrem Mann als auch von ihrem Chef Bobby hintergangen.

«Billions» ist eine packende Serie vor der Kulisse der Hochfinanzwelt an der New Yorker Wall Street. Privates und Berufliches werden von Gier, Machtbesessenheit und Paranoia dominiert. Immer wieder zeigt die Show die Mechanismen an der Wall Street auf und dringt ein in eine Welt voller Dekadenz, fieser Deals und fragiler Beziehungen.

Ein Genuss ist dabei vor allem das Zusammenspiel von Damian Lewis und seinem Gegenspieler Paul Giamatti. In der diese Woche startenden zweiten Staffel (auf Teleclub) wird das ­Duell zwischen den beiden Top-Schauspielern noch härter – und muss sich in Sachen Spannung trotz seiner eher buchhalterischen Grundthematik nicht vor einer Thrillerserie wie «Homeland» verstecken.