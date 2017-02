Hautsache: «Zwischen Ruhm und Armut»

Das komplexe Tattoo erzählt die Geschichte eines italienischen Jungen, der davon träumt, eines Tages Fussballer zu werden. Gleichzeitig ist sein Blick in die Favelas gerichtet. Hauptsächlich soll der Kontrast zwischen dem Ruhm als Fussballer und der Armut in den kleinen Orten Italiens zum Vorschein kommen. Ich komme zwar aus einem Dorf in Italien, in dem es genauso aussieht, bin jedoch hier in der Schweiz aufgewachsen. Der brasilianische Fussballspieler Neymar hat ein ähnliches Tattoo. Er hat mich zu dem Motiv inspiriert. Seit meiner Kindheit spiele ich Fussball. Ich bin aber schon zu alt, eine erfolgreiche Karriere als Fussballer anzustreben. Die straffen Waden sind DAS Markenzeichen der Ballkünstler, darum gefällt mir der Platz des Motivs sehr.