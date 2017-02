Neue Netflix-Serie: Ein Vorstadtzombie namens Drew

Was macht eigentlich Drew Barrymore? Nun, der ehemalige Kinderstar aus «E. T.» hat sich keineswegs zurückgezogen, und gestorben ist sie auch nicht. Zumindest nicht im richtigen Leben; denn was ihren Auftritt in der neuen Netflix-Serie «Santa Clarita Diet» angeht, stimmt das so nicht ganz.

Drew Barrymore respektive ihre Figur Sheila ist halbtot. Ein Zombie mitten in einem drögen Vorort von Los Angeles. Das merkt man ihr jedoch nicht an – ausser vielleicht, wenn sich die Immobilienmaklerin bei einer Haus-Präsentation auf den Schlafzimmerteppich übergibt. Weil sie das tut, wird schnell klar: Sheila ist ein Vorstadtzombie geworden – ohne Puls, dafür mit grossem Appetit auf Fleisch. Am Anfang begnügt sich Sheila noch mit rohem Poulet oder Hackfleisch aus dem Kühlschrank. Doch schnell wird klar, dass sie sich nach etwas anderem sehnt: Menschenfleisch – und zwar möglichst lebendiges. Denn der Versuch, im Leichenschauhaus das passende Menü zu finden, erweist sich als Schlag ins Wasser.

Das Problem ist nur: Wie bringt man in der Vorstadtidylle von Los Angeles Mitmenschen um? Und wen soll man als sympa­thische Zombie-Lady bitteschön verspeisen? Ein ­junger Single-Hitler, wie Sheila vorschlägt, ist schwierig zu finden. So muss Gatte Joel (Timothy Olyphant) helfen – was für jede Menge Situations­komik sorgt.

Man merkt schon: «Santa Clarita Diet» ist keine Horror-, sondern eine Comedy-Serie. Eine deftige dazu, denn der Humor ist meist eher grobschlächtig als subtil. Etwas anderes konnte man von Vorstadtzombies aber wohl auch nicht erwarten.