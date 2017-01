Welt von ... Asap Rocky

Eigentlich heisst er Rakim Mayers (28), und er ist nicht in den besten Verhältnissen aufgewachsen. Als er zwölf Jahre alt war, landete sein Vater wegen Drogenhandels im Gefängnis. Ein Jahr später wurde sein Bruder bei einer Schiesserei getötet. Er lebte mit seiner Mutter in Frauenhäusern. Der Rap half ihm aus der Misere. Asap Yams, der Gründer von ASAP («Always Strive and Prosper»), nahm ihn unter die Fittiche. 2012 schaffte Rocky den musikalischen Durchbruch. Titel des Songs: «Fuckin’ Problems». Über die ist er endgültig hinweg. Im Film «Dope» spielte er einen Dealer, zwischen ihm und der berühmten Kendall Jenner (21) soll es knistern, und der Job beim Luxus-Label Dior ist mehr als respektabel.