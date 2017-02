Welt von ... Zoë Pastelle

Die Lifestyle-Bloggerin Zoë Pastelle Holthuizen ist eine der erfolgreichsten Instagrammerinnen der Schweiz. Auf ihrem Profil hat sie 128 000 Follower. Dort zeigt sich die Zürcherin oft an Zürcher Locations und in schönen Kleidern oder im Bikini, und manchmal präsentiert sie Produkte. Ihr Privatleben hält sie bedeckt, man weiss nicht, wer ihre Eltern sind. Bilder mit ihrem Freund zeigt sie sparsam. Aber man weiss, was sie beruflich macht. Dass sie die European Film Actor School in Zürich besucht und für den Film «Amateur Teens» einen Publikumspreis am Zurich Film Festival erhielt. Nun hat Coca-Cola sie gebucht.