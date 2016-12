Nach Penaltyschiessen gegen Dänemark: Schweizer an der U20-WM im Viertelfinal

Nach Penaltyschiessen gegen DänemarkSchweizer an der U20-WM im Viertelfinal

Die Schweizer U20-Nationalmannschaft steht an der WM in Kanada in den Viertelfinals. Das Team von Christian Wohlwend gewinnt gegen Dänemark mit 5:4 nach Penaltyschiessen.

02.52 Uhr , Aktualisiert 08.32 Uhr 8 Reax

teilen teilen teilen

teilen teilen teilen 8 shares Feedback

geben