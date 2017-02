Dank Virtual Reality: Diese Gadgets lassen dich deinen Alltag vergessen

Samsung Gear VR

Du hast ein Samsung Smartphone? Dann könnte diese VR-Brille spannend sein für dich: Mit ihr tauchst du ein in neue Welten die dich erstaunen, erschrecken oder gar zu Tränen rühren.

Sony PlayStation VR

Computerspiele erreichen mit VR eine neue Dimension. Je nach Spiel kannst du dich so durch Kopf- und Körperbewegung durch die Spielwelt begeben. Alles erscheint viel realer. Wer die Playstation 4 besitzt ist mit der neuen VR-Brille von Sony gut bedient. Ein Plus: Sie ist auch für Brillenträger geeignet.

Oculus Rift VR und HTC Vive

Die beiden Brillen schaffen ein virtuell realistisches 3D Gaming Erlebnis. Ebenfalls kannst du sie benutzen, um VR Filme zu schauen.

Teslasuit

Der Slogan dieses Gadgets «Feel what you play» hat es in sich: Sobald du den Anzug trägst, kannst du die Dinge die im Virtual-Reality-Spiel passieren, auch fühlen. Ob du den Anzug jedoch bald kaufen kannst, steht noch nicht fest: Die Verantwortlichen haben ihr Finanzierungsziel bei Kickstarter leider nicht erreicht.

Google Daydream VR-Brille

Die günstigere Variante bietet Google an: Sobald dein Smartphone in der Brille platziert ist, tauchst du in die virtuelle Welt ein. Mit der intuitiven Fernbedienung kannst du einen Schläger schwingen, ein Raumschiff steuern oder mit einem Zauberstab zaubern. Einziger Nachteil: Die Brille funktioniert nur mit Smartphones die «Daydream ready» sind – sprich Google Pixel und Google Pixel XL.