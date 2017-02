Brite bietet beste Bergluft – für 170 Fr.

Ein gebürtiger Brite will mit Flaschen voll abgefüllter Schweizer Bergluft Kasse machen, wie die «Schweiz am Sonntag» berichtet. Luft-Verkäufer John Green verlangt auf seiner Webseite mountainairfrom-switzerland.com umgerechnet fast 170 Franken pro 1-Liter-Flasche, angeblich gefüllt mit Schweizer Bergluft. «Es ist die beste Luft der Welt», betont der Wahlschweizer, der seit 20 Jahren bei uns lebt, und verweist auf ein Echtheitszertifikat. Wo die Luft genau herkommt, will der Geschäftsmann nicht verraten, weil er «den Nachschub sichern» wolle. Es handle sich aber um einen «sehr berühmten Gletscher bei einem sehr berühmten Berg».