British Airways verbietet das Pinkeln im Flugi-Frachtraum

Der Weg zurück zum Terminal ist so lang – darum haben sich Gepäckmitarbeiter der British Airways laut einem Bericht der «Daily Mail» regelmässig im Frachtraum der Flugzeuge Erleichterung verschafft. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Laut der Zeitung wurden die Mitarbeiter per Schreiben informiert, dass der Urin Löcher in den Flugzeugrumpf brennen könne. Ein Augenzeuge bestätigt die Praxis gegenüber der «Sun»: «Die Typen haben den Frachtraum als WC benutzt, als sie dringend mussten. Das kann man doch verstehen.» Die Männer seien in den riesigen Räumen meist allein. «Der Weg zurück zum Terminal kann eine echte Strapaze sein, wenn man mal muss.» British Airways wiederum sagte gegenüber der «Daily Mail», keine Kenntnis von zweckentfremdeten Frachträumen zu haben.