Chinese nutzte Handgranate 25 Jahre lang als Nussknacker

Ein Wunder, hat es nicht «Wumm» gemacht. Ein Chinese hat seine tägliche Ration Walnüsse 25 Jahre lang mit einer alten Handgranate geknackt – und es noch nicht einmal gewusst. Wie die Zeitung «Huanqiu» berichtet, hat der Dorfbewohner aus der Provinz Shaanxi den ihm unbekannten Gegenstand Anfang der 90er-Jahre von einem Freund als Geschenk erhalten und ihn offenbar für ganz praktisch befunden. Dass es sich bei seinem Nussknacker in Tat und Wahrheit um eine hochexplosive Stielhandgranate handelte, merkte der Mann erst, als ihm per Zufall ein Flugblatt in die Hände fiel, mit dem die Behörden über verbotene Waffen informierte. Der Mann hat die Granate nun der Polizei zu weiteren Untersuchungen übergeben. Wie der Chinese nun seine geliebten Walnüsse öffnet, ist nicht bekannt.