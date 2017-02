Kalt wie noch nie in Katar

45 Grad oder mehr sind im Wüstenstaat Katar keine Seltenheit. Selbst in den Wintermonaten fällt die Temperatur kaum unter 15 Grad. Weil es normalerweise so heiss ist, wurde die Fussball-Weltmeisterschaft, die 2022 im Emirat ausgetragen wird, in den Winter verlegt. Doch jetzt könnte es sein, dass die Mannschaften sich warm anziehen müssen. Die Arabische Halbinsel zittert. Gestern wurden 1,5 Grad gemessen. Der kälteste Tag in der Geschichte Katars. Bislang lag der Rekord bei 3,8 Grad. In Europa wirds Public Viewing eh auf dem Weihnachtsmarkt statt im Biergarten geben. Aber vielleicht werden bei dieser WM doch auch die Spieler frieren.