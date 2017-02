800 Tiere in Lenzburg umgesiedelt: Schneck, lass nach

Sie hatten sich ein besonders schönes Plätzchen ausgesucht: 800 Schnecken lebten seit Jahren in einer alten Kastanie in Lenzburg AG. Doch der Baum war marode, sollte schon vor zwei Jahren gefällt werden. Wohin also mit den Bewohnern, die der gefährdeten Art der zahnlosen Schliessmundschnecke angehören und auf der Roten Liste der Weichtiere stehen?

In einer aufwendigen Rettungsaktion sammelten Freiwillige rund 800 Tiere ein und siedelten sie um, wie die «Aargauer Zeitung» berichtet. Die Stadt steuerte 5000 Franken bei. Doch ein paar besonders hartnäckige Schnecken wollten nicht loslassen und versteckten sich im Holz. Sie wurden nun in Ästen in ihr neues Zuhause transportiert. Gestern wurde die Kastanie gefällt. Den Schnecken ists egal: Sie haben ein neues Heim gefunden, in Steinmauern, einem Wald und einem Renaturierungsgebiet. (mur)