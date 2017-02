Abderrahim M. wollte ins Isis-Camp: K1-Schweizermeister plante Anschlag auf Papst

Abderrahim M.* (29) war lange Zeit ein unauffälliger Sportler. Fast täglich trainierte er in einem Kampfsportzentrum in Canobbio bei Lugano. 2013 und 2014 gewann er sogar den Schweizermeister-Titel im K-1. In dieser Disziplin treffen sich Kämpfer aus verschiedenen Kampfsportarten – es ist fast alles erlaubt.

Doch im Jahr 2015 blieb der Marokkaner, der in Italien lebt, dem Training plötzlich fern. Grund für das Abtauchen dürfte eine Einreisesperre des Bundesamtes für Polizei gewesen sein. Das schreibt die «SonntagsZeitung».

Wegen seiner sportlichen Erfolge waren nämlich die Tessiner Behörden auf ihn aufmerksam geworden. Im Ring trug er T-Shirts mit islamistischen Motiven und fiel mit einschlägigen Gesten auf.

Überwachungsmassnahmen zeigten: Abderrahim M. pflegte enge Kontakte zu gefährlichen Islamisten.

Jetzt steht der Marokkaner in Mailand vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft fordert sechseinhalb Jahre Gefängnis. Grund: Internationaler Terrorismus. M. soll Teil einer Terrorzelle aus der italienischen Region Varese gewesen sein.

Auch seine Frau ist im Knast

Laut Verfahrensakten plante der K-1-Champion, sich mit seiner Frau und seinen zwei ­kleinen Kindern nach Syrien abzusetzen und sich dort dem IS anzuschliessen. Dann wollte er als ausgebildeter Dschihadist nach Italien zurückkehren und sich im Vatikan in die Luft sprengen.

Doch die Anti-Terrorspezialisten kamen ihm zuvor und verhafteten ihn im April 2016. Die beiden Kinder wurden M. inzwischen weggenommen. Seine Frau sitzt ebenfalls im Gefängnis. Auch für sie fordern die Mailänder Ankläger sechseinhalb Jahre.

Das Urteil soll am Dienstag gefällt werden. (gf)