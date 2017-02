Achtung, hier übt die Schweizer Armee: Schuss durchs Küchenfenster!

Das Küchenfenster der Blockwohnung in Lieli AG ist nur notdürftig geflickt. Die Frau (38) und ihr Mann (39), die dort mit ihren zwei kleinen Buben (2 und 4) wohnen, besassen einen grossen Schutzengel. «Den hatten wir wirklich», sagt die Mutter erleichtert zu BLICK. Denn: Das Loch im Küchenfenster stammt von einem Schuss!

Schuss traf den Backofen

«Zum Glück waren wir Dienstagnachmittag nicht zu Hause», so die Mutter weiter. Mehr möchte die Familie nicht sagen. Zu tief sitzt der Schock. Der Grund: Der Schuss peitschte, nachdem er das Küchenfenster durchschlagen hatte, auch noch in den oberen Teil des Backofens. Nicht auszudenken, wenn dort jemand gestanden hätte.

Ein Fall für die Militärjustiz

Den Schaden hatte die Familie am Abend entdeckt und sofort die Polizei gerufen. Die reichte den Fall an die Armee weiter. Denn: Das Projektil soll aus einer Armeewaffe stammen und beim Birmensdorfer Waffenplatz Reppischtal abgegeben worden sein. Dort wurde vermutlich an jenem Nachmittag geschossen.

Wer den Schuss abgab, aus was für einer Waffe er abgefeuert wurde und unter welchen Umständen es zum Querschläger kam, ist noch unklar. Die Militärjustiz ermittelt.