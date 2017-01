Als Marke eingetragen: Heisst Blochers neue Sonntagszeitung «60 Minuten»?

Alt-Bundesrat Christoph Blocher will eine neue Sonntagszeitung auf den Markt bringen. Der Name sorgt in der Branche für rote Köpfe.

17.51 Uhr , Aktualisiert vor 23 Minuten 0 Reax

