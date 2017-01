Anschlag in Berlin: Amris Kontaktmann als «Gefährder» eingestuft

Der 26-jährige Tunesier, der am Vorabend des Terroranschlags vom 19. Dezember mit Anis Amri (†24) in einem Restaurant in Berlin zu Abend gegessen hatte, werde der radikal-salafistischen Szene zugeordnet. Das berichten die «Süddeutsche Zeitung» und die Sender WDR und NDR.

