Arnold Schwarzenegger will Donald Trump aus dem Weissen Haus verdrängen: The Terminator vs The Donald

Diese Geschichte hat sich heute tatsächlich abgespielt. Der amerikanische Präsident legte sich mit dem grössten Action-Helden aller Zeiten an.

US-Präsident Donald Trump (70) sprach am Donnerstagmorgen an einem Frühstück mit Geistlichen in Washington D.C. über die fallenden Einschaltquoten der Reality-Show «The Apprentice». Eine Sendung, die einst er moderierte.

Ein «totales Disaster» für «T he Apprentice» sei der aktuelle Moderator Arnold Schwarzenegger (69), sagte Trump. Unter seiner Ägide hätten weit mehr Personen zugeschaut als beim einstigen «Terminator»-Darsteller. Trump versprach noch, «für Arnold zu beten», damit dessen Quoten steigen.

Schwarzenegger, einst als Bodybuilder aus Österreich in die USA eingewandert, schlug kurz darauf zurück. «Hey Donald, ich habe eine grossartige Idee – warum tauschen wir nicht unsere Jobs», sagte er in einem auf Twitter veröffentlichten Video. «Du kommst ins Fernsehen, da du so viel von Einschaltquoten verstehst, und ich übernehme deinen Job.» Dann, so der ehemalige Gouverneur von Kalifornien, «können die Menschen endlich wieder ruhig schlafen».

Allerdings: Da Schwarzenegger bei der Geburt nicht Amerikaner war, kann er gar nicht US-Präsident werden. Klar ist: Das letzte Wort im epischen Kampf zwischen The Terminator und The Donald ist noch nicht gesprochen.