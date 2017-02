Attentat auf Kims Bruder – Mediziner erklärt das Nervengift VX: «Zum Schluss erstickt man»

Der Kampfstoff VX hat Kim Jong Nam getötet. Auf seinem Gesicht haben malaysische Forensiker die Giftrückstände gefunden. Am 13. Februar attackierten zwei Frauen den Halbbruder von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un auf dem Flughafen in Kuala Lumpur. Kurze Zeit später stirbt er – noch auf dem Weg ins Spital. Kim Jong Un soll den Mord in Auftrag gegeben haben (BLICK berichtete).

Das Gift wirkt innerhalb weniger Minuten

Der chemisch korrekte Name von VX lautet O-Ethyl-S-2-diisopropylaminoethylmethylphosphonothiolat. Dabei handelt es sich um eine farblose bis gelbliche Flüssigkeit. Sie gilt als stärkstes Nervengas und gelangt über Haut, Augen, Nahrung und Atemwege in den Körper. Die UNO stuft die Substanz als Massenvernichtungswaffe ein.

VX wirkt rasend schnell. «Sobald man in Kontakt mit dem Gift gekommen ist, dauert es nur wenige Minuten – dann stirbt man», sagt Stephan Krähenbühl, Chefarzt der Klinischen Pharmakologie des Berner Universitätsspitals, zu BLICK.

«Das Gift hemmt den Abbau wichtiger Botenstoffe für unser Nervensystem. Es kommt zu einer Überreaktion. Die Nase fängt an zu laufen, Schweissausbrüche und Krämpfe folgen. Dann wird man ohnmächtig. Zum Schluss wird die Atmungsmuskulatur gelähmt. Man erstickt.»

Man muss sich gut schützen

Eine Gasmaske allein bietet keinen ausreichenden Schutz. Da der Stoff in erster Linie durch die Haut aufgenommen wird, ist ein spezieller Schutzanzug erforderlich. Einen wirksamen Schutz für Zivilisten gegen VX gibt es deshalb nicht.

Deswegen ist Krähenbühl sicher, dass der Mord an Kim Jong Nam ein lang geplanter Mord war. «Das waren ganz klar Profis. Die Angreifer mussten aufpassen, nicht selber mit dem tödlichen Gift in Berührung zukommen. Handschuhe haben die Attentäter ganz sicher getragen. Die wussten genau, was sie taten.»

Doch wie es scheint, haben die Angreifer doch Fehler gemacht. Wie der Tagesanzeiger berichtet, hat Chefermittler Khalid Abu Bakar heute bekanntgegeben, dass einer der zwei verdächtigen Frauen sich mehrmals übergeben musste. Ein Anzeichen dafür, dass sie in Berührung mit dem Nervengift gekommen ist. Der Flughafen von Kuala Lumpur werde ausserdem noch gereinigt, um jegliche weiteren Vergiftungen auszuschliessen.

Nicolas Cage und Sean Connery machten das Gift bekannt

Bekannt wurde das VX besonders durch den Action-Film «The Rock» mit Nicolas Cage und Sean Connery in den Hauptrollen. Darin erpresst ein abtrünniger General die US-Regierung mit 15 VX-Gas-Raketen. Ob Kim Jong Un, Nordkoreas Diktator und Halbbruder des Opfers, den Film gesehen hat, ist nicht bekannt.

Die Basissubstanz des tödlichen Gifts wurde 1950 zeitgleich von dem Amerikaner Ranaji Goshem und dem Schweden Lars-Erik Tammelin entdeckt. Tests für militärische Zwecke folgten umgehend. Bereits 1955 wurde der erste V-Kampfstoff hergestellt. Dieser war allerdings noch nicht sehr toxisch, aber die Grundlage für die Herstellung des hochgiftigen VX-Gases.

Während des Kalten Kriegs hatten die beiden Weltmächte USA und die ehemalige Sowjetunion einen Vorrat an VX. Erst nach Unterzeichnung einer Konvention im Jahr 1997 wurden diese Bestände zerstört.

Es ist aber unklar, wie viele Staaten im Besitz des Nervengifts sind. Der tödliche Stoff kann billig in Produktionsanlagen für Pflanzenschutzmittel hergestellt werden.