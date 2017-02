Aus Angst vor Ärger: SVP lädt Glarner aus

Bei SVP-Veranstaltungen ist einer wie Andreas Glarner ein gern gesehener Gast: Laut, kompromisslos, nie um einen träfen Kommentar verlegen. Doch jetzt wurde der Nationalrat und Gemeindepräsident von Oberwil-Lieli AG von seiner eigenen Partei ausgeladen!

Glarner hätte am 17. März in Möhlin AG an der Generalversammlung der SVP Rheinfelden reden sollen. Wie der Regionalsender Tele M1 berichtet, haben die Verantwortlichen den Auftritt jedoch abgesagt.

Bezirksparteipräsident macht anonyme Drohung geltend

Bezirksparteipräsident Daniel Vulliamy erklärt, er habe anonyme Hinweise bekommen, es gebe Ärger, falls Glarner komme. Die Absage sei aus Sicherheitsgründen erfolgt.

Für Glarner riecht das nach einer Ausrede: «Herr Vulliamy ist wohl eher parteiintern von ein paar Softies unter Druck gekommen», sagt der SVP-Hardliner. (noo)