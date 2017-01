Baywatch auf Brasilianisch: Strandwächter stoppt Auto mit Felsbrocken

Baywatch auf BrasilianischStrandwächter stoppt Auto mit Felsbrocken

Ein brasilianischer Küstenbewohner zeigt in diesem Amateurvideo auf unmissverständliche Weise, was er davon hält, dass ein Ehepaar im Auto am Strand entlangfährt.

10.13 Uhr 17 Reax

teilen teilen teilen