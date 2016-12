Berlin-Attentäter Anis Amri (†24): Video zeigt den Terroristen bei Einreise in Frankreich

Neue Filmaufnahmen belegen, dass Anis Amri (†24), der vor rund zwei Wochen zwölf Menschen bei einem Anschlag in Berlin getötet hat, von Deutschland nach Frankreich flüchtete.

Auf den Aufnahmen ist er gemäss der französischen Zeitung «l'Express» mit einer Kappe und einem Rucksack auf einem Perron am Bahnhof in Lyon zu sehen. Wie er nach Lyon gekommen sei, ob mit dem Bus, Auto oder Zug, sei derzeit noch nicht bekannt. Ebenso wenig bekannt ist bisher, welchen Fluchtweg Amri nach dem Anschlag in Berlin genau eingeschlagen hatte.

Nachdem Amri in Italien erschossen worden war, hatten die Ermittler bei ihm Bahntickets für den Weg von Lyon nach Mailand gefunden. Wie «l'Express» schreibt, habe Amri beim Bahnhof Lyon Part-Dieu den Zug nach Chambéry genommen, um so nach Italien zu gelangen. Das Ticket habe er anscheinend bar bezahlt. In Chambéry war Amri um 17.44 Uhr abgereist und in Milano um 21.50 Uhr angekommen. (stj)