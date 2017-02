Berner Krawall-Wochenende: Viele der Chaoten sind minderjährig

Noch ist es schwierig, ein genaues Profil der Täter von der Berner Chaos-Nacht zu erstellen. Doch zumindest erste Eckdaten über die beteiligten Personen gab die Polizei heute bereits bekannt. Nachdem der Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause schon heute Morgen von Krawall-Touristen aus «verschiedenen Städten» sprach.

Von den insgesamt 18 angehaltenen Personen sind deren neun minderjährig. Es handelt sich um sieben Jungen und zwei Mädchen. Ebenfalls überprüft wurden neun Erwachsene, darunter eine Frau.

Alle Angehaltenen seien im Kanton Bern wohnhaft. Diese Tatsache lasse aber keinen Rückschluss auf die Zusammensetzung der Demo-Teilnehmer zu, hält die Polizei fest. «Szene-Kenner gehen davon aus, dass sich auch Aktivisten aus anderen Kantonen unter die Menschengruppe gemischt haben», sagt Polizeisprecher Dominik Jäggi zu BLICK.

Am Freitag wurden zwölf Personen vorübergehend in Polizeiräumlichkeiten gebracht, am Samstag sechs. Ob sie mit einer Anzeige rechnen müssen, liess die Polizei heute offen. Die Abklärungen seien noch im Gang. Auch die Möglichkeit einer Fahndung nach Delinquenten mit Fotomaterial lässt sich die Polizei noch offen.

Bei den Krawallen wurden elf Personen verletzt, darunter zehn Polizisten. Von diesen befand sich am Montag niemand mehr im Spital. Ob jemand bleibende Schäden davonträgt, ist laut Polizei offen. Gerade bei Laserangriffen seien allfällige gesundheitlichen Folgen nicht sofort eindeutig feststellbar. (cat/SDA)