Bilder werden im Mai in Zürich ausgestellt: Das sind die besten Pressefotos 2016

Die prämierten Fotos werden in einer Ausstellung gezeigt, die zunächst ab 14. April in Amsterdam und anschliessend in 45 Ländern zu sehen ist. In der Schweiz werden die Bilder ab Mai im Landesmuseum in Zürich gezeigt, in Zusammenarbeit mit der Fotoagentur Keystone.

Insgesamt wurden 45 Fotografen in acht Kategorien ausgezeichnet, darunter drei Deutsche. Mehr als 5000 Fotografen aus 125 Ländern hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt. Der mit 10'000 Euro dotierte Preis für das beste Pressefoto des Jahres wurde zum 60. Mal verliehen.