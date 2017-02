«Bitte deutlich schreiben»: Berliner brauchen Profi-Kiffer

In Berlin sucht die «Forschungsinitiative Cannabiskonsum» im Internet nach «psychisch gesunden erwachsenen Konsumenten».

Was lustig klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Untersucht werden sollen die Langzeitfolgen von Cannabiskonsum. Wer teilnehmen will, muss also bereits mehrere Jahre gekifft haben.

30 Gramm «Gras» monatlich

Was die Teilnehmer freuen wird: Eine «kostenpflichtige Abgabe von Cannabisblüten über Apotheken bis 30 Gramm monatlich», schreiben die Versuchsleiter. Dazu müssen sich die Studienteilnehmer mindestens einer Befragung pro Jahr unterziehen. Geben sie das «Gras» weiter, werden sie von der Studie ausgeschlossen.

Doch scheinen die Studienleiter nicht unbedingt ein positives Bild von Cannabiskonsumenten zu haben. Neben der einzig von Hand zu beantwortenden Frage nach der E-Mail-Adresse des Teilnehmers steht nämlich: «Bitte deutlich schreiben». (stj)