BLICK begleitet Nancy Holten auf Tierschutz-Mission in St. Moritz: Veganerin geht Pelz-Trägern an den Kragen

Nancy Holten (42), Veganerin mit niederländischem Pass, kämpft seit geraumer Zeit für einen Schweizer Pass und gegen Kuhglocken. Und jetzt auch gegen Pelzträger. BLICK hat die umstrittene Aktivistin in St. Moritz begleitet. Dort sprach sie Touristen und Einheimische auf ihre pelzigen Kleider an – «kein persönlicher Angriff», wie sie sagt.

Beim Videodreh für BLICK kommt Holten an ihre Grenzen: Als sie in einen Pelz-Laden geht, muss sie weinen. «Ein Horrorkabinett!», klagt sie. Angesprochen auf ihre Kritik erklärt der Verkäufer selbstbewusst: «Von einem Poulet esse ich einmal Zmittag. An einem Nerz habe ich 30 Jahre lang Freude.» (pma)