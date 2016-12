BLICK verrät schon heute: Das liegt unter dem Bäumli!

Sorry, aber BLICK verrät schön heute, was an Heiligabend hübsch verpackt unter dem Christbaum liegt. Die Onlinehändler Digitec und Galaxus haben all die Online-Bestellungen ausgewertet. Eines ist klar: Diese Weihnachten sind digitaler denn je.

Bei den Spielwaren sind Roboter der grosse Renner: vom Roboterhund bis zur Lernraupe. Sogenannte Hatchimals – bunte, interaktive Plüschtiere, die aus einem Ei schlüpfen – sind seit Wochen vergriffen.

Drohnen in allen Grössen

Bei Buben zuoberst auf dem Wunschzettel standen Drohnen aller Art. Sie werden übermorgen Kinderaugen zum Leuchten bringen. Und Eltern um die Wohnzimmereinrichtung bangen lassen. Denn Drohnen wurden fleissig gekauft. Bei Digitec und Galaxus machen sie ein Drittel des Spielwarenumsatzes aus.

Doch nicht nur Technisches ist hoch im Kurs. Auch Servierwagen – kleine Tische mit Rollen zum Abstellen von Speisen und Getränken – sind so oft bestellt worden wie noch nie. Klar: Dazu wurden auch Flaschenöffner und Cocktailgläser gekauft. Na dann, prost!

Zahnbürsten und Fondue-Sets

Ein Klassiker: Viele Frauen dürfen sich über Küchengeräte freuen – oder auch nicht. Auch Hunderte Raclette- und Fondue-Sets werden unter Schweizer Christbäumen liegen. Bei Mann und Frau gleichermassen hoch im Kurs sind elektrische Zahnbürsten. Gut möglich also, dass er ihr das Gleiche schenkt … (pbe)